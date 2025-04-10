У Тернополі відбувся Молитовний сніданок

– Зараз Україна є на шляху великої надії. Знаємо, що перед Великоднем є страсний тиждень. На жаль, в нашій країні він тягнеться ще з 2014 року – весь цей час вона переживає великий смуток. Тому сьогодні ми молимось за всіх, хто буде святкувати це величне свято в бліндажах, в стабілізаційних пунктах, в госпіталях. Але пам’ятаймо: після страсного тижня завжди приходить Світле свято Воскресіння. Віримо, що і в Україні після темного періоду обов’язково прийде Перемога і настане справедливий мир.