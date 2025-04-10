У Тернополі відбувся Молитовний сніданок
Захід об’єднав представників різних сфер: влади, духовенства, громадських та молодіжних організацій, а також політиків, військовослужбовців, ветеранів, волонтерів, родини загиблих Героїв.
Молилися за Україну, мир та перемогу.
Захід неформальний, проте дуже важливий. Адже відомо, що спільна молитва має велику силу. Особливо в передвеликодній час. Про це у вітальному слові зазначив заступник начальника Тернопільської ОВА Павло Журба:
– Зараз Україна є на шляху великої надії. Знаємо, що перед Великоднем є страсний тиждень. На жаль, в нашій країні він тягнеться ще з 2014 року – весь цей час вона переживає великий смуток. Тому сьогодні ми молимось за всіх, хто буде святкувати це величне свято в бліндажах, в стабілізаційних пунктах, в госпіталях. Але пам’ятаймо: після страсного тижня завжди приходить Світле свято Воскресіння. Віримо, що і в Україні після темного періоду обов’язково прийде Перемога і настане справедливий мир.
Учасники молитовного сніданку просили у Господа єдності для українського народу, мудрості для влади, благословення для нашого краю та прощення гріхів для кожного.
Такі заходи не тільки об’єднують людей. Вони дають надію на краще майбутнє, надихають на боротьбу за свій народ, підтверджують силу нашої нації.