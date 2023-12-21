Зупинилося серце воїна Василя Венярського з Тернопільщини

18 грудня 2023 року перестало битися серце жителя села Звиняч, воїна ВЕНЯРСЬКОГО Василя Степановича (24.03.1977 р. н.). Повідомляють у Білобожницькій громаді.

Висловлюємо щирі співчуття матері, батькові, дітям, всім родичам і близьким воїна та спільно розділяємо біль втрати.

Також повідомляємо, що сьогодні о 13:00 год в Катедральному соборі верховних апостолів Петра і Павла відбудеться зустріч тіла воїна.

Просимо жителів сіл: Білобожниця, Ридодуби, Косів, Звиняч о 13:20 год. вийти на центральну вулицю свого села, щоб гідно зустріти тіло воїна.

Чин похорону відбудеться завтра о 10:00 год. у селі Звиняч.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!