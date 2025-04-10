Хто кого рятував? Кіт у криниці, господар за ним, рятувальники — за обома

8 квітня о 21:10 рятувальники отримали повідомлення про те, що в селі Шабельня Львівського району, у приватному господарстві, чоловік 1968 року народження впав у криницю без води та потребував допомоги. Йдеться у повідомленні Головного Управління ДСНС України в Львівській області.

До місця події виїхали надзвичайники з м. Рава-Руська.

Як з’ясувалося на місці події , у криницю глибиною 9,5 метра впав кіт. Господар намагався врятувати домашнього улюбленця, тож спустився за ним на дно, але вибратися назад уже не зміг.

Рятувальники за допомогою драбини та рятувальної мотузки підняли чоловіка разом із котом на поверхню.

На щастя, і котик, і його рятівник — у безпеці, ніхто не постраждав.