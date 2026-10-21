На війні загинув сапер Сергій Дудлій з Тернопільщини

Знову чорна звістка сколихнула Бучацьку громаду, повідомляють на сторінці громади. У боротьбі за Україну загинув наш земляк із села Підзамочок — Сергій ДУДЛІЙ, 1995 року народження.

27 вересня 2026 року поблизу населеного пункту Лісна Стінка на Харківщині загинув водій сапер 2-го інженерно-саперного відділення, старший солдат Сергій ДУДЛІЙ.

Ще одне молоде життя забрала жорстока війна. Ще одна родина переживає непоправне горе, а наша громада втратила Захисника, який віддав життя за Україну.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Сергія. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Герою.