«У радіусі немає укриттів»: підприємиця з Тернополя скаржиться на небезпеку для дітей під час тривог

Власниця студії англійської мови в Тернополі Оля Головата заявила про проблему з укриттям для дітей, які відвідують її заклад. За словами підприємиці, під час повітряних тривог заняття доводиться переривати, адже поблизу немає доступного безпечного місця.

Про це Оля Головата написала у Facebook.

Студію англійської мови жінка відкрила у вересні 2022 року, уже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді ж зареєструвалася як фізична особа — підприємиця. Нині вона працює на другій групі оподаткування та має трьох найманих працівників.

За словами Олі Головатої, студія продовжує працювати й навчати дітей різного віку, однак під час повітряних тривог навчальний процес доводиться зупиняти через відсутність укриття.

«На п’ятий рік війни мені в жодному кабінеті у тернопільській міській раді не можуть дати відповіді щодо укриття. Мене відправляють з кабінету в кабінет, дають все нові і нові телефонні номери, бо “то питання не до нас”», — написала підприємиця.

Вона стверджує, що підвали в навколишніх будинках перебувають у поганому стані, найближчий супермаркет не може приймати відвідувачів під час тривог, а до шкільних укриттів надто далеко бігти.

Оля Головата наголошує, що питання безпеки стосується не лише її бізнесу, а й дітей, які приходять на заняття.

Підприємиця сплачує понад 20 тисяч гривень податків щомісяця

За словами власниці студії, щомісячні податкові платежі за себе та трьох найманих працівників перевищують 20 тисяч гривень. Вона також зазначає, що має програмний реєстратор розрахункових операцій, вчасно подає декларації та не має податкової заборгованості.

Підприємиця запитує, чи може розраховувати на допомогу міста у створенні безпечних умов для роботи та навчання дітей.

«То невже я не маю права вимагати від держави (чи то міста!) укриття, щоб ми могли спокійно і безпечно навчати наших дітей? Щоб я могла і далі працювати і сплачувати податки?» — йдеться у дописі.

Підприємиця побоюється наслідків нових вимог до безпеки

Окремо Оля Головата згадала про нові законодавчі вимоги щодо роботи бізнесу під час повітряних тривог. На її думку, якщо підприємці будуть зобов’язані припиняти роботу без належних умов безпеки, це може створити додаткові труднощі для малого бізнесу, який не має доступу до укриттів.

Підприємиця також розповіла про розмову з ірландськими волонтерами, які запитали її про найбільші труднощі в роботі студії. На відповідь про відсутність укриття один із волонтерів запропонував допомогти з технікою та облаштуванням.

Однак, за словами жінки, втілити таку ініціативу в Україні непросто.

Оля Головата не знає, як розв’язати проблему, але сподівається, що міська влада зверне на неї увагу. Вона наголошує на необхідності створення безпечних умов, які дадуть змогу дітям навчатися, а малому бізнесу — продовжувати працювати в умовах війни.