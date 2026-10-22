На війні загинув захисник Іван Регуш з Тернопільщини

З глибоким сумом повідомляємо про ще одну втрату, і знову невтішні вісті для Борщівського краю…

Вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новояковлівка Запорізької області 21 вересня 2026 року загинув солдат РЕГУШ ІВАН ТЕОДОРОВИЧ, 1975 року народження, уродженець м. Борщів. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

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