22 травня у Тернопільській області виявили ще 7 інфікованих COVID-19

Станом на 22 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1105 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1030 випадків – дорослі, 75 випадків – діти), з них 23 летальних. Видужало 720 осіб.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 98 (67 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 3 (3 одужало);

– Борщівський район – 13 (12 одужало);

– Бучацький район – 67 (58 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 14 (13 одужало);

– Заліщицький район – 45 (37 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 22 (19 одужало);

– Зборівський район – 3 (3 одужало);

– Козівський район – 25 (24 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 376 (124 одужало, 6 летальних);

– Лановецький район – 19 (19 одужало);

– Монастириський район – 194 (176 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 5 (4 одужало);

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 14 (12 одужало);

– Тернопільський район – 14 (9 одужало);

– Чортківський район – 53 (50 одужало);

– Шумський район – 135 (85 одужало, 6 летальних).

За попередню добу:

☑️Видужало 42 особи, в тому числі 8 медиків

☑️проведено 418 досліджень

☑️підтверджено вперше 7 випадків зараження вірусом COVID-19 🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️м. Тернопіль (1 особа): ⭕️Кременецький район (6 осіб):

• м. Кременець – 4

• с. Підлісці – 1

• с. Великі Млинівці – 1