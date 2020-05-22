22 травня у Тернопільській області виявили ще 7 інфікованих COVID-19
Станом на 22 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1105 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1030 випадків – дорослі, 75 випадків – діти), з них 23 летальних. Видужало 720 осіб.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 98 (67 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 3 (3 одужало);
– Борщівський район – 13 (12 одужало);
– Бучацький район – 67 (58 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 14 (13 одужало);
– Заліщицький район – 45 (37 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 22 (19 одужало);
– Зборівський район – 3 (3 одужало);
– Козівський район – 25 (24 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 376 (124 одужало, 6 летальних);
– Лановецький район – 19 (19 одужало);
– Монастириський район – 194 (176 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 5 (4 одужало);
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 14 (12 одужало);
– Тернопільський район – 14 (9 одужало);
– Чортківський район – 53 (50 одужало);
– Шумський район – 135 (85 одужало, 6 летальних).
За попередню добу:
☑️Видужало 42 особи, в тому числі 8 медиків
☑️проведено 418 досліджень
☑️підтверджено вперше 7 випадків зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (1 особа):
⭕️Кременецький район (6 осіб):
• м. Кременець – 4
• с. Підлісці – 1
• с. Великі Млинівці – 1