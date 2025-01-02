Тернопільщина втратила захисника Андрія Власа

Внаслідок невиліковної хвороби помер наш захисник, мешканець Нижчих Луб’янок Андрій Влас, 1970 р.н. Повідомляє міський голова Збаража Роман Полікровський.



🇺🇦💔Сержант, гранатометник, інспектор прикордонної служби воював з російським окупантом із червня 2023 року до квітня 2024-го у Донецькій та Харківській областях.

😢🙏✝️Чин похорону відбудеться завтра, 3 січня, о 13 годині у Нижчих Луб’янках.

💔😢✝️Щиро співчуваємо рідним та близьким нашого земляка, який віддав життя за українську незалежність.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦Вічна слава Герою!