Упродовж 2024 року від платників Тернопільщини до бюджетів усіх рівнів надійшло майже 17,5 млрд гривень

Платники податків Тернопільщини продовжують підтримувати державу у складний воєнний час сплаченими податками. Завдяки цьому бюджет стабільно наповнюється коштами для забезпечення Збройних Сил України та соціальних виплат.

Так, протягом 2024 року платники області спрямували до Зведеного бюджету України 17 млрд 496,7 млн грн податків та зборів. Вдалося забезпечити приріст порівняно з 2023 роком, який склав 3 млрд 50,7 млн грн або ж 21 відсоток. Про це повідомив в. о. начальника ГУ ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

До державної скарбниці від наших краян надійшло 8 млрд825,6 млн гривень. Серед основних бюджетоформуючих платежів лідирують податок з доходів фізичних осіб – майже 3,9 млрд, податок на додану вартість – більш як 2,8 млрд та податок на прибуток – понад 1,1 млрд гривень.

Доходи місцевих бюджетів упродовж 2024 року склалимайже 8,7 млрд гривень.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує платникам за відповідальне ставлення до сплати податків та вагомий внесок у фінансову підтримку держави.