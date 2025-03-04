Тернопільщина втратила захисника Руслана Бондарчука

На превеликий жаль, Шумська громада втратила ще одного захисника. Помер військовослужбовець Бондарчук Руслан Дмитрович, 1977 року народження, житель села Биківці. Повідомляють у міській раді.

З червня 2022 року Руслан захищав усіх нас від російської навали. Був неодноразово поранений, адже брав участь у важких боях на Сході України.

Рідні та односельчани висловлюють найкращі слова про Руслана, який був добрим, щирим, життєрадісним, завжди усіх підтримував та не відмовляв у допомозі.

Зустріч тіла померлого Героя відбудеться сьогодні, 04 березня 2025 року на в’їзді до рідного села Биківці, біля каплички о 14:00.

Чин похорону відбудеться завтра, 05 березня об 11:00.

Вічна пам’ять Герою! Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам Руслана!