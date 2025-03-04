Журналіст видання Economist Олівер Керрол стверджує, що рішення президента США Дональда Трампа зупинити військову допомогу, про яке написали в медіа, поки що не торкнулося реальних дій.

Про це він написав у соцмережі X.

Він покликається на неназване джерело, яке сказало, що наразі не відбулося жодних змін в обміні розвідданими між США та Україною або в будь-якому іншому ключовому аспекті військової підтримки з боку США.

Водночас він уточнив, що це не означає, що наказу про зупинку допомоги не було — просто на місцях в Україні доказів цього не бачать.

Нагадаємо, низка іноземних ЗМІ з посиланням на посадовців Пентагону та Білого дому написали, що президент США Дональд Трамп призупинив надання Україні всієї американської допомоги, зокрема тієї, яку розпорядився виділити ще його попередник Джо Байден, після публічної сварки з українським президентом Володимиром Зеленським.

Зокрема, його наказ нібито стосується зброї, яка наразі не перебуває в Україні, яку перевозять транзитом літаками й кораблями або яка очікує на транзитних майданчиках у Польщі.

Журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш зауважував, що припинення допомоги вплине на постачання ракет до ППО, боєприпасів до HIMARS та артилерії, адже саме таку зброю містили останні пакети допомоги адміністрації Байдена, доставлення яких також підпали під призупинення.