Тернопільщина втратила захисника Сергія Хоміцького

🇺🇦😢💔Сумно і боляче від того, що ще одного мешканця Збаража, українського захисника втратила наша громада, повідомляє міський голова Роман Полікровський.

😢💔10 липня у військовому госпіталі помер 39-річний солдат інженерної роти Сергій Хоміцький.

🇺🇦Воїн захищав українську незалежність з березня 2022 року…

😢💔Щиро співчуваємо родині Сергія. Вічна слава Герою!

🇺🇦🚔🙏Зустріч траурного кортежу відбудеться завтра, у неділю, 14 липня, о 16 годині у Сквері Героїв.

Після цього у церкві Христового Воскресіння у Збаражі буде відправлений парастас.

✝️🙏🇺🇦Похорон – у понеділок, 15 липня, об 11 годині.

🇺🇦Просимо прийти і гідно вшанувати нашого захисника, який понад два роки вірно служив українському народу.

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