У Тернополі судитимуть губернатора Ярославської області

Слідчі Тернопільського управління СБУ зібрали доказову базу щодо губернатора Ярославської області РФ Михайла Євраєва, який фінансував підрозділи російських окупаційних військ. Про це повідомляє Управління СБУ в Тернопільській області.

– У ході досудового розслідування встановлено, що російський чиновник неодноразово передавав командуванню 299-го парашутно-десантного полку, 136-го полку та дивізіону імені Толбухіна тепловізори, квадрокоптери, рації, маскувальні сітки і вантажівки, які згодом окупанти використовували під час ведення бойових дій проти Сил оборони України, – йдеться у повідомленні.

Крім того, з метою заохочення жителів Верхнього Надволжя до вступу в лави російських окупаційних військ, Євраєв у березні 2024 року ухвалив рішення про збільшення за рахунок коштів бюджету Ярославської області розміру одноразових виплат, які виплачуються росіянам після підписання контракту з міністерством оборони РФ, до пів мільйона рублів.

Також за ініціативи та сприяння чиновника уряд області під виглядом так званого «гуманітарного вантажу» постачав військове обмундирування та амуніцію у підрозділи збройних сил РФ, які ведуть бойові дії на території України.

На підставі зібраних доказів зловмиснику заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України. За здійснення фінансового та матеріального забезпечення військовослужбовців збройних сил РФ, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони України, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.