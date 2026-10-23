У небі з’явилася ще одна зірка. Тернопільщина втратила захисника Віктора Цьолка

У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю, наш земляк Цьолка Віктор Зіновійович, який вважався зниклим безвісти з 1 липня 2024 – визнаний загиблим під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Повідомляє тернопільський міський голова Сергій Надал.

Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя! Вічна та світла памʼять захиснику України!