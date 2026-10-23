Куди телефонувати в Тернополі під час блекауту: номери аварійних і комунальних служб
У разі аварійних ситуацій, тривалих відключень електроенергії, перебоїв із водопостачанням чи теплом важливо знати, куди звернутися по допомогу.
Щоб жителі Тернопільської громади могли швидко знайти потрібний контакт у разі потреби, тут зібрано усі номери телефонів екстрених, аварійних та довідково-інформаційних служб міста. У переліку – контакти служб порятунку, поліції, медичної допомоги, комунальних підприємств, аварійних служб, а також міської ради та інших установ.
Рекомендуємо зберегти цю інформацію в телефоні або мати її під рукою на випадок надзвичайних ситуацій, зокрема під час блекаутів, коли оперативний доступ до необхідних контактів особливо важливий.
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Аварійні служби комунальних підприємств
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Аварійна міських електромереж (Гаряча лінія ВАТ «Тернопільобленерго»)
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0800 40 90 40
|
Аварійна Тернопільміськгазу
|
104
|
Аварійна КП «Тернопільводоканал»
|
(0352) 51-97-58, (050) 437-43-53
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Аварійна КП «Тернопільськтеплокомуненерго»
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(0352) 52-71-14, (050) 550-12-58
|
Абонентні відділи – передача показників
|
ВАТ «Тернопільобленерго»
|
0800 40 90 40
|
КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» – подача показників
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(050) 710 15 78; (095) 710 15 78;
066 340 15 79
|
КП «Тернопільводоканал» – подача показників
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0800 509 909
|
ПрАТ «Тернопільміськгаз» – подача показників
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(0352) 52-46-95; (067) 574 80 21;
(067) 574 81 38
|
Контакти аварійних служб у Тернополі, що надають послуги з ліквідації аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових системах центрального опалення та гарячого водопостачання
Вказані організації обслуговують ті будинки, які перебувають в управлінні, договірних умовах та ОСББ.
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ПП «Східний масив»
|
(067) 350 88 33
|
ПП «Люкс»
|
(0352) 26 86 09; (099) 847 64 65
|
ПП «Вікторія-1»
|
(068) 600 66 32
|
ПП «Тернопількомсервіс»
|
(068) 137 22 29; (068) 189 91 89
|
ДП «Фаворит»
|
(0352) 43 58 60; (096) 165 90 84
|
ПП «Наш дім»
|
(098) 643 16 77
|
ЖЕК 13 ЖБК
|
(098) 907 82 95
|
Тернопільська філія ТОВ КК «Будсервіс»
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(067) 630 74 84
|
ФОП Лемега О.В.
|
(066) 727 48 08
Контакти управителів житлового фонду та прибудинкових територій
|
ПП «Східний масив»
|
(067) 208 36 40
|
ПП «Люкс»
|
(0352) 26 86 09
|
ПП «Благоустрій»
|
(0352) 26 80 92
|
ПП «Вікторія – М»
|
(0352) 28 79 65
|
ПП «Дружба-сервіс-житло»
|
(0352) 53 59 56
|
ПП «Наш дім»
|
(0352) 24 31 64
|
ПП «Сонячне»
|
(098) 975 80 94
|
ПП «Тернопіль Комсервіс»
|
(097) 644 08 48
|
ЖЕК 13 ЖБК
|
(098) 292 45 64
|
Тернопільська філія ТОВ КК «Будсервіс»
|
(067) 211 59 64
Ліфтова служба, яка надає послуги з технічного обслуговування та ремонту ліфтів та диспетчерських систем
|
ДП «МАКСИМА-ЛІФТ»
|
(0352) 52 05 52; (067) 673 60 70
|
ТОВ «ЛІФТІНВЕСТ»
|
(097) 974 01 14; (099) 974 01 14
|
ФОП Шулик А.Я.
|
(097) 974 01 14; (099) 974 01 14
|
ФОП Гевко С.В.
|
(068) 516 03 92; (066) 703 48 60
Медицина та допомога громадянам
|
Травмпункт КНП «Тернопільська міська комунальна
лікарня швидкої допомоги»
|
(0352) 25-35-63
|
КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»
|
(093) 620 20 40
|
КНП «Тернопільський обласний центр служби крові»
|
(0352) 52-52-12
|
Міська дитяча поліклініка
|
(0352) 25-06-81
Довідкові служби
|
Довідкова залізничного вокзалу
|
(0352) 47-22-46
|
Довідкова автовокзалу
|
(0352) 23-63-56
Служби екстреної допомоги
|
Пожежна охорона
|
101
|
Поліція
|
102
|
Швидка допомога
|
103
|
Служба газу
|
104
|
Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення
ГУ ДСНС України в Тернопільській області
|
(0352) 26-84-05
Цілодобова гаряча лінія міської ради
|
Зі стаціонарних телефонів
|
15-80
|
З мобільних телефонів (безкоштовно)
|
0800 30 35 22
|
З мобільних телефонів
|
(067) 447 2919
|
Центр надання адміністративних послуг
|
0800 30 35 20
|
Муніципальна інспекція ТМР
|
(067) 447 3186
|
Муніципальна інспекція ТМР (Viber)
|
(067) 447 3278