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Новини Тернополя 

Куди телефонувати в Тернополі під час блекауту: номери аварійних і комунальних служб

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У разі аварійних ситуацій, тривалих відключень електроенергії, перебоїв із водопостачанням чи теплом важливо знати, куди звернутися по допомогу.

Щоб жителі Тернопільської громади могли швидко знайти потрібний контакт у разі потреби, тут зібрано усі номери телефонів екстрених, аварійних та довідково-інформаційних служб міста. У переліку – контакти служб порятунку, поліції, медичної допомоги, комунальних підприємств, аварійних служб, а також міської ради та інших установ.

Рекомендуємо зберегти цю інформацію в телефоні або мати її під рукою на випадок надзвичайних ситуацій, зокрема під час блекаутів, коли оперативний доступ до необхідних контактів особливо важливий.

 

Аварійні служби комунальних підприємств      

 

Аварійна міських електромереж (Гаряча лінія ВАТ «Тернопільобленерго»)  

0800 40 90 40   

 

Аварійна Тернопільміськгазу

104

Аварійна КП «Тернопільводоканал»

(0352) 51-97-58, (050) 437-43-53

Аварійна КП «Тернопільськтеплокомуненерго» 

(0352) 52-71-14, (050) 550-12-58  

 

Абонентні відділи  передача показників

 

ВАТ «Тернопільобленерго»

0800 40 90 40

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» – подача показників

(050) 710 15 78; (095) 710 15 78;

066 340 15 79

КП «Тернопільводоканал» – подача показників

0800 509 909

ПрАТ «Тернопільміськгаз» – подача показників

(0352) 52-46-95; (067) 574 80 21;

(067) 574 81 38

 

Контакти аварійних служб у Тернополі, що надають послуги з ліквідації аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових системах центрального опалення та гарячого водопостачання

 

Вказані організації обслуговують ті будинки, які перебувають в управлінні, договірних умовах та ОСББ.

 

ПП «Східний масив»

(067) 350 88 33

ПП «Люкс»

(0352) 26 86 09; (099) 847 64 65

ПП «Вікторія-1»

(068) 600 66 32

ПП «Тернопількомсервіс»

(068) 137 22 29; (068) 189 91 89

ДП «Фаворит»

(0352) 43 58 60; (096) 165 90 84

ПП «Наш дім»

(098) 643 16 77

ЖЕК 13 ЖБК

(098) 907 82 95

Тернопільська філія ТОВ КК «Будсервіс»

(067) 630 74 84

ФОП Лемега О.В.

(066) 727 48 08

 

Контакти управителів житлового фонду та прибудинкових територій

ПП «Східний масив»

(067) 208 36 40

ПП «Люкс»

(0352) 26 86 09

ПП «Благоустрій»

(0352) 26 80 92

ПП «Вікторія – М»

(0352) 28 79 65

ПП «Дружба-сервіс-житло»

(0352) 53 59 56

ПП «Наш дім»

(0352) 24 31 64

ПП «Сонячне»

(098) 975 80 94

ПП «Тернопіль Комсервіс»

(097) 644 08 48

ЖЕК 13 ЖБК

(098) 292 45 64

Тернопільська філія ТОВ КК «Будсервіс»

(067) 211 59 64

 

Ліфтова служба, яка надає послуги з технічного обслуговування та ремонту ліфтів та диспетчерських систем

ДП «МАКСИМА-ЛІФТ»

(0352) 52 05 52; (067) 673 60 70

ТОВ «ЛІФТІНВЕСТ»

(097) 974 01 14; (099) 974 01 14

ФОП Шулик А.Я.

(097) 974 01 14; (099) 974 01 14

ФОП Гевко С.В.

(068) 516 03 92; (066) 703 48 60

 

Медицина та допомога громадянам

Травмпункт КНП «Тернопільська міська комунальна

лікарня швидкої допомоги»

(0352) 25-35-63

КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»

(093) 620 20 40

КНП «Тернопільський обласний центр служби крові»

(0352) 52-52-12

Міська дитяча поліклініка

(0352) 25-06-81

 

Довідкові служби

Довідкова залізничного вокзалу

(0352) 47-22-46

Довідкова автовокзалу

(0352) 23-63-56

 

Служби екстреної допомоги

Пожежна охорона

101

Поліція

102

Швидка допомога

103

Служба газу

104

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення

ГУ ДСНС України в Тернопільській області

 

(0352) 26-84-05

 

Цілодобова гаряча лінія міської ради

Зі стаціонарних телефонів

15-80

З мобільних телефонів (безкоштовно)

0800 30 35 22

З мобільних телефонів

(067) 447 2919

Центр надання адміністративних послуг

0800 30 35 20

Муніципальна інспекція ТМР

(067) 447 3186

Муніципальна інспекція ТМР (Viber)

(067) 447 3278

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