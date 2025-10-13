23:35 | 13.10.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

Герою назавжди 25, – загинув Арсен Козуб з Тернопільщини

Чергове життя забрала клята війна, повідомляють у скориківській громаді.

10 жовтня 2025 р., на Донеччині, загинув ще зовсім молодий Воїн, уродженець с.Гнилиці,

КОЗУБ АРСЕН ЯРОСЛАВОВИЧ, якому назавжди 25…🕯️🇺🇦

Він народився, щоб щасливо жити, мріяти, кохати, щоб бути опорою і надією для рідних, але…поклав своє життя за Україну, за нашу свободу та незалежність.

Вічна пам’ять і слава, Тобі Арсене.

Низько схиляємо голови у скорботі та шані.

Твоє ім’я назавжди серед тих, хто мужньо став на захист Батьківщини.

Щиро співчуваємо матері, бабусі та всім рідним. Нехай Бог допоможе перенести цю найбільшу втрату і цей найпекельніший біль.

Хай Господь прийме Його в свої обійми у Небесному Домі. Наші Ангели-Охоронці, Ви назавжди залишитеся в серці кожного.

Вічна пам’ять і шана Герою України🇺🇦🕯️

