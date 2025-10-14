Тернопільська школа втратила свого Героя: Олег Черкашин загинув на фронті

Тернопіль продовжує втрачати своїх героїв на фронті. Одним з тих, хто віддав своє життя за Україну, став Олег Черкашин, випускник Тернопільської школи №11 2009 року, який загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Інна Чернецька, учителька, поділилася трагічною звісткою про втрату свого вихованця, якого вона називала “своєю гордістю і любов’ю”. Олег був мужнім чоловіком, патріотом, другом і сином. У своєму повідомленні вчителька розповідає, як ще нещодавно він, зі свіжозламаною рукою в гіпсі, підіймався на Говерлу, намагаючись заспокоїти її, коли вона хвилювалася.

“Вже не напише серед ночі суворо: ‘Треба поговорити’ і не прийде після цього до школи з тістечками”, — пише пані Інна. Вона згадує його як людину з великим серцем, яка навіть із травмами не переставала бути оптимістом і підтримувати тих, хто його оточував.

Олег Черкашин служив у 105-й бригаді Збройних Сил України. Він сам пішов у військкомат та попросився на службу. Воював з 2023 року, проявивши мужність і відвагу на полі бою. Однак під час бойового завдання на Запорізькому напрямку отримав мінно-вибухову травму, від якої, незважаючи на зусилля лікарів, не зміг одужати.

Вічна пам’ять герою, який віддав своє життя за мир і незалежність України. Співчуття рідним і близьким Олега Черкашина. Герої не вмирають — вони живуть у наших серцях.

Героям слава!