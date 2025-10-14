Українці можуть заблокувати спам-дзвінки: як це зробити

Відтепер українці можуть ефективно боротися зі спам-дзвінками, завдяки новим правилам, ухваленим урядом. З 2 жовтня 2025 року набули чинності нові положення, які дозволяють операторам мобільних мереж блокувати номери, що надсилають небажані рекламні дзвінки, повідомляє Мінцифри.

Що таке спам-дзвінки?

Спам-дзвінки — це дзвінки рекламного характеру, які здійснюються без попередньої згоди абонента. Це часто використовується компаніями, які намагаються нав’язати свої товари чи послуги. Тепер українці мають можливість захиститися від таких дзвінків, звернувшись до свого оператора.

Як заблокувати спам-номери?

Кожен абонент може подати скаргу на спам-дзвінки через свого мобільного оператора. Оператори здійснюють перевірку і, якщо номер відповідає певним критеріям, блокують його.

Оператори та канали звернення:

Vodafone — через застосунок або за номерами 111 / 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу;

Київстар — через застосунок або за номерами 466 / 0 800 300 466 в Україні, 105466# у роумінгу;

Lifecell — через застосунок або за номерами 5433 / 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.

Критерії для блокування спам-номерів:

Дзвінки здійснюються без комунікації.

Тривалість дзвінка за останні 7 днів — менше 60 секунд.

Більше 50% дзвінків здійснюються на різні номери.

На номер неможливо передзвонити.

Під час дзвінка відтворюється записане повідомлення.

Є скарги від абонентів.

Більше 95% дзвінків не завершуються розмовою.

Як ще можна поскаржитися на спам?

Гаряча лінія Уряду — 1545.

Залишити заявку на сайті Національної комісії з регулювання електронних комунікацій.

Пріоритет для оператора — захист користувачів від небажаних дзвінків. Вже заблоковано тисячі спам-номерів, і це тільки початок. Тепер українці мають реальний шанс позбутися небажаної реклами та захистити свою конфіденційність.