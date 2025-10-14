Тернопільський ТЦК звертається до громадян щодо мобілізаційних заходів

Тернопільський обласний ТЦК (Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) звертається до громадськості та медіа з важливою інформацією про мобілізаційні заходи, що проводяться на території області. Останнім часом у ЗМІ та соціальних мережах поширюються дискусії і запитання з цього приводу, що вимагають чіткого пояснення.

Захист держави — це честь і гідність кожного

Усі громадяни України мобілізаційного віку мають усвідомлювати свою особисту відповідальність перед родинами, громадами і країною, яка сьогодні бореться за своє існування. В умовах повномасштабної війни з Росією необхідність постійного посилення обороноздатності є критично важливою. Мобілізаційні заходи Збройних Сил України спрямовані на залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян, що сприяє підвищенню довіри до мобілізації.

Мобілізація: рівність усіх перед законом

Сьогодні на фронті воюють українці з усіх соціальних верств: підприємці, лікарі, вчителі, айтішники, фермери. Всі вони об’єднані спільною метою — зберегти країну. Тези, що «воюють лише бідні» — це міф. Проте, деякі громадяни намагаються уникнути мобілізації, посилаючись на статус чи зв’язки. Такі дії є порушенням військово-облікового законодавства і неповагою до тих, хто вже перебуває на передовій.

Мобілізаційні заходи в нових умовах

Мобілізація проводиться не тільки в публічних місцях, але й у закладах, де перебуває соціально активна молодь та бізнесмени, наприклад, у ресторанах чи нічних клубах. Це дозволяє забезпечити рівність усіх перед законом і спростовує міф про «нерівну мобілізацію».

Мобілізація — обов’язок кожного

Нагадуємо, що під час дії воєнного стану не існує абсолютних винятків для мобілізації. Вирішальними є лише законні підстави для відстрочки або звільнення. Ведення військового обліку є важливою частиною колективної оборони, що впливає на безпеку кожного українця.

Заклик до громадян

ТЦК закликає всіх громадян мобілізаційного віку відповідально ставитися до виконання своїх обов’язків, своєчасно оновлювати військово-облікові дані і підтримувати Збройні Сили. Кожен, хто сумлінно виконує свій обов’язок, наближає нашу Перемогу.