ДТП на Тернопільщині: пʼяний молодик на «копійці» збив 21-річну дівчину

13 жовтня в місті Чортків сталася дорожньо-транспортна пригода. Близько 07:00 водій автомобіля «ВАЗ-2101» не впорався з керуванням і скоїв наїзд на пішохода. В результаті аварії постраждала 21-річна місцева мешканка, яка отримала травми різного ступеня тяжкості.

Потерпілу госпіталізовано до КНП «Чортківська міська лікарня» для надання медичної допомоги.

За інформацією тернопільської полції, газоаналізатор “Драгер” показав, що 23-річний чоловік сів за кермо авто у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.



За даним фактом відкрите провадження відповідно до ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Залишайтеся уважними на дорогах і дотримуйтесь правил дорожнього руху!