Нічна аварія на Тернопільщині: водій з дитиною потрапили в аварію

У селі Довжанка, що на території Підгороднянської громади, сталася надзвичайна ситуація. Близько опівночі водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. У момент події в салоні перебувала малолітня дитина.

На місце події негайно прибули рятувальники, які швидко та професійно виконали необхідні дії. Вони відбуксирували автомобіль на проїжджу частину, забезпечивши безпеку водія і дитини. За повідомленнями очевидців, обидва учасники інциденту не постраждали.

Ця ситуація вкотре нагадує про важливість швидкого реагування рятувальних служб та необхідність дотримання правил дорожнього руху для безпеки усіх учасників дорожнього руху.

