19-річний молодик готував теракт на Тернопільщині

Прокуратура Тернопільської області скерувала до суду обвинувальний акт щодо 19-річного жителя Чортківського району, який обвинувачується у диверсії та підготовці до терористичного акту.

За даними слідства, юнак у травні 2025 року був завербований через Телеграм-канал. Він шукав спосіб швидкого заробітку і отримав пропозицію від ворога — спалити релейну шафу на залізничному перегоні неподалік м. Борщів. Після виконання першого завдання, диверсанту доручили виготовити саморобний вибуховий пристрій, для чого куратор надіслав йому детальні інструкції.

Однак правоохоронці оперативно затримали підозрюваного після підпалу та припинили подальшу підготовку до вибуху. Вилучено мобільний телефон обвинуваченого та частину складників вибухівки, які він зберігав вдома.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Слідчі СБУ завершили розслідування, і справа передана до суду для подальшого розгляду.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців вдалося запобігти теракту та зберегти безпеку громадян.