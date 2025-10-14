Міст у Чернихівцях: реконструкція мосту збільшить вантажопідйомність до 100 тонн

На мосту через річку Гнізна в селі Чернихівці Тернопільської області тривають важливі ремонтні роботи. Міст, що розташований на автомобільній дорозі Р-43, є важливим транспортним вузлом для регіону. Щодня ним користуються близько 10 000 транспортних засобів.

Зараз на будівельному майданчику працюють кілька бригад фахівців, що активно укріплюють конструкцію мосту. Вже влаштовано шість балок прогонової будови, на які закріплені розпірки, а також тривають роботи з укріплення берегових опор. Зокрема, паралельно здійснюються роботи з влаштування габіонів на відкосах мосту.

Крім того, підмостову частину укріплено бутовим каменем, а русло річки також стабілізовано. Важливо, що металеві модульні конструкції для цього проекту надані безоплатно Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) в рамках програми «Програма екстреного відновлення».

Зміни у вантажопідйомності та маршрутному русі

Після завершення ремонтних робіт пропускна вантажопідйомність мосту збільшиться до 100 тонн, а протяжність споруди складатиме 20 метрів. Це суттєво покращить логістичну інфраструктуру регіону.

Важлива інформація для водіїв:

У зв’язку з ремонтом, водіям, які користуються дорогою Р-43/М-19/ – Ланівці /Н-02/, рекомендується спланувати свій маршрут, враховуючи об’їзди.

Цей проект є важливим кроком у відновленні інфраструктури області та посиленню логістичних можливостей для України в цілому.