14:00 | 14.10.2025
На Тернопільщині агрофірми знищують урожай конкурентів?

Тернопільщина переживає непростий період, адже на фоні війни та труднощів на сході країни, аграрії Західних областей працюють не тільки для власного добробуту, але й для підтримки економіки держави та забезпечення наших захисників необхідними ресурсами. Однак не всі розуміють, яку відповідальність несе сільське господарство в умовах війни.

Уляна Хом’як, громадська активістка та представниця агрофірми «Медобори», поділилася в мережі Facebook з болючим повідомленням про черговий випадок знищення врожаю. Цього разу йдеться про переорювання молодих сходів пшениці та переїзд вже достиглого врожаю.

“Що має рухати людиною, щоб переорати молоді сходи в полі, або просто переїхати вже достиглий врожай?” – запитує Уляна, підкреслюючи, що ці дії можуть бути зумовлені лише ненавистю, злістю, заздрістю або ж темною злобою в душі. Такий підхід не лише шкодить економіці, але й шкодить моральним засадам суспільства.

Фірма «Медобори», яка потерпіла від цієї ситуації, закликає до швидкого реагування правоохоронних органів та правосуддя. «Ми сподіваємось на здорові стосунки та реакцію керівництва сусіднього агрохолдингу», — зазначає Уляна Хом’як.

Особливо важливо, щоб подібні інциденти не залишалися без наслідків. За її словами, такі дії є не лише бізнесовими махінаціями, але й моральним гріхом, який не буде прощений Богом.

Пані Уляна розповіла, що її батько, Лука Антонюк, працюючи на агрофірмі, завжди намагався дотримуватись високих моральних стандартів у роботі на полі – він ніколи не обминав калюжі в полі, навіть коли можна було об’їхати їх по краю: «Це гріх», — казав він. — «Машину я помию, а стебла пшениці вже не піднімуться». І хоча йдеться про дрібний жест, він відображає ті цінності, які повинні бути притаманні кожному аграрію.

Але, на жаль, не всі люди можуть осягнути подібні людські цінності, і цей випадок є черговим підтвердженням того, що в деяких випадках бізнес приходить у суперечність з моральними засадами.

Наголос на важливості справедливості та правосуддя

Підприємці, особливо в агросекторі, мають нести не тільки економічну, але й моральну відповідальність за свої вчинки. Тому «Медобори» вимагають, щоб правосуддя та правоохоронні органи швидко й ефективно реагували на цей випадок, і щоб подібні інциденти більше не повторювались.

Це важливий сигнал для всіх аграріїв: досягнення успіху та добробуту повинно здійснюватися на основі принципів етики та відповідальності перед суспільством. Випадки ж, коли приватні інтереси шкодять інтересам держави та громаді, не повинні залишатися безкарними.

