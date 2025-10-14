Зима близько: Тернопільщина запускає опалення, але є нюанси

Тернопільщина готова до опалювального сезону 2025/2026: Плани, проблеми та рішення

Тернопільська область активно готується до нового опалювального сезону. Начальник Тернопільської військової адміністрації В’ячеслав Негода провів нараду з представниками ТОВ «Газорозподільні мережі України» та керівниками відповідних структурних підрозділів обласної адміністрації. Під час зустрічі обговорили актуальні питання газопостачання та готовність до опалювального сезону 2025/2026.

На сьогодні в області немає жодних обмежень на розподіл газу. Подача здійснюється за заявками, а головним завданням є своєчасний запуск опалення в соціальних закладах, таких як школи, садочки та лікарні. Наразі 18 громад області вже розпочали опалювальний сезон, і 236 котелень забезпечують теплом 225 об’єктів соціальної сфери.

Водночас є кілька проблемних об’єктів. Наприклад, котельня в Микулинцях, яку нещодавно прийняла громада, досі не готова до роботи через затримку з дозвільними документами. В’ячеслав Негода наголосив, що відповідальність за зрив сезону лежить на місцевій владі, і в разі невирішення проблеми адміністрація ініціює розгляд питання про висловлення недовіри голові громади.

Також виникла ситуація з Зборівським коледжем ТНТУ, де досі не оформлені документи на закупівлю газу. Це питання має бути вирішене терміново.

Обласна адміністрація також продовжує модернізацію котелень та переведення їх на тверде паливо, що сприяє енергетичній незалежності області. Крім того, уряд продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов’язків до 31 березня 2026 року, що забезпечить стабільні ціни на газ для населення та виробників електроенергії.

Особливу увагу приділяють критичним об’єктам, таким як лікарні, школи та військові установи. В’ячеслав Негода закликав органи місцевого самоврядування до ощадливого використання енергоресурсів, оскільки очікуються низькі температури взимку.

Обласна адміністрація продовжує співпрацювати з громадами та комунальними підприємствами, щоб забезпечити безперебійне тепло в Тернопільській області в умовах воєнного часу.