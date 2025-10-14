У центрі Чорткова намагаються продати незаконну прибудову!

Чортківська міська рада попереджає жителів міста, бізнесменів та потенційних інвесторів про оголошення на платформі DOM.RIA, де пропонують комерційне приміщення за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 34. Згідно з оголошенням, площа приміщення становить 340 кв. м, а вартість — 320 000 доларів США.

Однак Чортківська міська рада звертає увагу на те, що власник цієї споруди — ФОП Сандуляк М.Я. — не має жодних дозвільних документів на розміщення цієї прибудови та не володіє підтвердженнями права власності на неї. Більше того, Господарським судом Тернопільської області вже винесено ухвалу щодо відкриття провадження у справі за позовом міської ради до ФОП Сандуляка про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного будівництва.

За інформацією міської ради, прибудова була побудована у період 2015–2016 років без відповідних дозволів на земельну ділянку комунальної власності. Споруда розташована поруч із площею Героїв Євромайдану, на землі, яка не була відведена для цієї мети.

Чортківська міська рада застерігає потенційних покупців та орендарів від укладання угод із власником цього об’єкта, оскільки це може призвести до фінансових втрат та інших серйозних наслідків.