Вважався зниклим безвісти: Ангелом додому повертається Олександр Поляруш з Тернопільщини

Олександр Петрович віддано та мужньо виконував військовий обов’язок із захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Він служив водієм автомобільного взводу роти вогневої підтримки штурмового батальйону. Із листопада 2025 року військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Увесь цей час рідні сподівалися, що він живий. Але дива не сталося.