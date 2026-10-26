Вважався зниклим безвісти: Ангелом додому повертається Олександр Поляруш з Тернопільщини
Офіційно підтверджено загибель земляка, мешканця села Цеценівка, солдата Поляруша Олександра Петровича, 1987 року народження, повідомляє шумський міський голова Вадим Боярський.
Олександр Петрович віддано та мужньо виконував військовий обов’язок із захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Він служив водієм автомобільного взводу роти вогневої підтримки штурмового батальйону. Із листопада 2025 року військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Увесь цей час рідні сподівалися, що він живий. Але дива не сталося.
26 жовтня 2026 року прийшла важка звістка, яка підтвердила найгірші побоювання: після проведення необхідних ДНК-експертиз загибель нашого захисника підтвердили офіційно.
Загинув Олександр Поляруш 26 листопада 2025 року поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області під час виконання бойового завдання.
У пам’яті друзів та односельців він назавжди залишиться доброзичливою, чуйною людиною, готовою повсякчас прийти на допомогу.
Висловлюємо глибокі та щирі співчуття матері, рідним, близьким і побратимам полеглого воїна.
Вічна пам’ять та слава Герою!