Тернопільщина втратила захисника Олега Воробця

Сумна звістка у Товстенській громаді, повідомляють на сторінці громади…

26 жовтня 2026 року відійшов у вічність учасник бойових дій, житель села Лисівці Товстенської територіальної громади Воробець Олег Іванович, який народився 19 березня 1972 року.

Олег Іванович став на захист України, брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони держави, захисту безпеки населення та інтересів України у зв’язку зі збройною агресією російської федерації. Виконував військові завдання на Харківщині, долучившись до боротьби за свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої держави.

Під час проходження військової служби Олег Іванович мав серйозні проблеми зі здоров’ям, переніс операцію на серці. У зв’язку зі станом здоров’я йому було встановлено III групу інвалідності та звільнено з військової служби.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всім, хто знав Олега Івановича. У цей скорботний час розділяємо ваш біль і схиляємо голови у спільній жалобі.

Нехай Господь дасть сили пережити цю непоправну втрату, а світлі спогади про Олега Івановича назавжди залишаться у серцях тих, хто його знав і любив.

Парастас за Олегом Івановичем відбудеться сьогодні, 26 жовтня, о 18:00. Похорон – завтра, 27 жовтня, о 10:00.

Вічна пам’ять і шана Олегу Івановичу Воробцю.