Заліщицька громада проводила «живим» коридором тіло Героя – Назара Грозовського
Сьогодні Заліщицька громада проводила «живим» коридором тіло нашого Героя – Назара Грозовського, повідомляє міська рада. Він віддав своє життя за Україну, за кожного з нас, за наше майбутнє, за свободу.
Назар був військовослужбовцем, світлою людиною, другом, сином, братом. Тепер він – Ангел, що оберігає нас з небес. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться у наших серцях, а пам’ять про нього житиме, як нагадування про те, за що ми боремося.
Панахида відбудеться сьогодні о 17:00 год. у рідній домівці с. Торське.
Похорон завтра о 11 год.
Вічна пам’ять Герою! Герої не вмирають!