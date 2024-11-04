Заліщицька громада проводила «живим» коридором тіло Героя – Назара Грозовського

Сьогодні Заліщицька громада проводила «живим» коридором тіло нашого Героя – Назара Грозовського, повідомляє міська рада. Він віддав своє життя за Україну, за кожного з нас, за наше майбутнє, за свободу.

Назар був військовослужбовцем, світлою людиною, другом, сином, братом. Тепер він – Ангел, що оберігає нас з небес. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться у наших серцях, а пам’ять про нього житиме, як нагадування про те, за що ми боремося.

Панахида відбудеться сьогодні о 17:00 год. у рідній домівці с. Торське.

Похорон завтра о 11 год.