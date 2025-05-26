Свобода після пекла: чортків’янин Руслан Кульбарак серед звільнених полонених

Герой повернувся додому: чортків’янин Руслан Кульбарак звільнений з полону після двох років неволі

Після двох років жорстоких випробувань у російському полоні додому повернувся наш земляк — чортків’янин Руслан Кульбарак, 1985 року народження. Це повернення стало не лише великою радістю для його родини та близьких, а й зворушливою подією для всієї Чортківської громади, яка всі ці роки не втрачала надії і молилася за визволення свого героя.

Звільнення Руслана відбулося в межах наймасштабнішого обміну полоненими від початку повномасштабної війни – “1000 на 1000”. Домовленість стала можливою завдяки міжнародному посередництву, зокрема Туреччини. У межах обміну додому повернулися українські військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії, ДПСУ, Державної спеціальної служби транспорту, а також цивільні особи, які незаконно утримувалися ворогом.

Руслан Кульбарак — один із тих, хто пройшов крізь пекло, але не зламався. Його історія — це приклад незламності, мужності та нескореного духу українського воїна. Повернення Руслана — це ще одне свідчення того, що Україна пам’ятає своїх героїв і бореться за кожного з них.

Чортківська громада щиро вітає Руслана з поверненням на рідну землю. Ми вдячні йому за незламну віру, самопожертву і любов до України.

Попереду в Руслана — непростий шлях до відновлення після пережитого. І сьогодні, як ніколи, він потребує нашої підтримки та турботи. Разом ми зможемо допомогти йому оговтатися, знову знайти сили жити, будувати плани й мріяти.

Вітаємо вдома, Герою!