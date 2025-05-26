Мікроавтобус злетів у кювет на Тернопільщині: постраждали четверо осіб

23 травня близько 13:00 на вулиці Осовиця у Кременці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали четверо людей.

За попередніми даними поліції, водій автомобіля Iveco не обрав безпечної швидкості руху, через що транспортний засіб злетів у кювет.

В авто перебували водій та троє пасажирів. Всі вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждалих оперативно госпіталізували до травматологічного відділення місцевої лікарні.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває розслідування обставин ДТП.

Правоохоронці нагадують водіям про необхідність дотримання правил дорожнього руху та безпечної швидкості.