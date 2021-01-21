Ігор Радь зі Зборова власноруч змайстрував снігохід (відео)

Транспортний засіб має долати півтораметрові намети

Житель міста Зборів Тернопільської області Ігор Радь власноруч змайстрував снігохід – машину на гусеницях, яка має долати півтораметрові намети. Робив її 2,5 роки.

І ледь дочекався снігу цьогоріч, щоби випробувати свій снігохід. Що з того вийшло, розповіли у сюжеті ТСН.

Температура повітря -14, а сніг вперше укрив землю настільки, щоби можна було випробовувати саморобний снігохід. У нього кабіна від польського “Жука”, а решта – від “Москвича”. “Зроблено на базі москвичовського мотора, москвичовської коробки і москвичовських мостів”, – розповів винахідник, мешканець Зборова Ігор Радь.

Крім того, від “Москвича” снігохід має вісім коліс, обтягнутих гумовою гусеницею. Спереду всюдихода “ніж”, який має розрізати снігові замети. Ззаду – вхід до салону на випадок великого снігу.

ТСН вирушила у салоні у першу подорож снігохода у мороз та сніг. Він іще не обкатаний, і поки що не повертає, а їде лише уперед та назад. Попри це, Ігор Радь випробуванням задоволений. За його словами, поки майстрував транспортний засіб, то набудував купу планів.

Винахідникові 59 років. Половину з них він витратив на виготовлення саморобних тракторів, мотоблоків та причепів. У мріях Ігоря Радя змайструвати ще один схігохід, але вже не на гусеницях, а на лижах.

Автор: Світлана Павук