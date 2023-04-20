Олега Барну поховають на Чортківщині

Тіло Олега Барни привезуть до Чорткова. Перед тим з ним попрощаються у Києві.

Прощання з Героєм Олегом Барною відбудеться у наступні дні 🕯️🇺🇦

21 квітня 2023 р. 11:00 – Поминальна служба в Михайлівському Золотоверхому соборі (м. Київ)

21 квітня 2023 р. 12:30 – прощання з Героєм на Майдані Незалежності (м. Київ)

22 квітня 2023 р. 9:00 – Поминальна служба в Університетській Церкві Святої Софії Премудрості Божої (вул. Винниченка, м. Тернопіль)

22 квітня 2023 р. о 12:00 – Відправа в Гарнізонному храмі м. Чорткова – Соборі Петра і Павла

22 квітня 2023 р. о 19:00 – Парастас в с. Білобожниця Чортківського району Тернопільської області

23 квітня 2023 р. о 14:00 – Чин Похорону в Церкві Преображення Господнього (с. Білобожниця)

Слава Україні!