Другий день поспіль патрульні ловлять одного того ж сп’янілого чоловіка за кермом
Патрулюючи на вулиці Бродівській, інспектори помітили автомобіль ЗАЗ, яким напередодні керував водій в стані наркотичного сп’яніння, що й підтвердив позитивний висновок медичного закладу.
Проте, зупинивши транспортний засіб, поліцейські з’ясували, що розшукуваний водій знову керував автомобілем з явними ознаками наркотичного сп’яніння.
Патрульні запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння в найближчому медичному закладі, на що останній погодився.
Окрім того, провівши поверхневу перевірку, інспектори виявили у чоловіка сліппакети із невідомою речовиною, ймовірно, наркотичною.
Патрульні відсторонили чоловіка від керування транспортним засобом, склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Наголошуємо: алкоголь та кермо несумісні. Кермуйте відповідально.