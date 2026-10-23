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На війні зник безвісти житель Тернопільщини Костянтин Білобородa

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Житель села Великий Ходачків на Тернопільщині Костянтин Білобородa зник безвісти під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Як повідомляється, 19 жовтня 2026 року військовослужбовець зник поблизу населеного пункту Колодязі Краматорського району Донецької області.

Костянтин Білобородa народився 31 грудня 1980 року.

Рідні, близькі та земляки сподіваються на його повернення. Молимося за Костянтина та всіх українських захисників, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, і чекаємо на добрі звістки.

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