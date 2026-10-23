З російського полону повернулося 270 наших людей!

❗️З російського полону повернулося 270 наших людей — Зеленський додав, що серед них п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року.

Зокрема, повернулися воїни Азова, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.

Більшість звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі. Також повертаються захисники з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків.