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Війна 

З російського полону повернулося 270 наших людей!

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❗️З російського полону повернулося 270 наших людей — Зеленський додав, що серед них п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року. 

Зокрема, повернулися воїни Азова, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. 

Більшість звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі. Також повертаються захисники з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків.

 

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