Після російського полону — за одним столом із росіянами: «Пташка» розповіла про ситуацію на форумі у Варшаві

Українська парамедикиня Катерина Поліщук із позивним «Пташка», яка пережила російський полон після оборони «Азовсталі», отримала премію лорда Ешкрофта за виняткову мужність під час бойових дій. Церемонія нагородження відбулася у Варшаві. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Після участі у форумі Катерина Поліщук розповіла про свій досвід перебування у Варшаві. За її словами, захід був важким через відчуття нерозуміння та відірваності учасників від реальності війни в Україні.

Окремо парамедикиня розкритикувала організаторів через ситуацію на вечері, куди її запросили без можливості взяти із собою перекладача. За її словами, серед присутніх були росіяни, зокрема ті, кого вона назвала «харошими руцкімі». Поліщук зазначила, що ніхто не попередив її про їхню присутність і не надав підтримки.

«Дивно, що організатори щиро не розуміють, у чому проблема для людини, звільненої з полону, та тієї, що віддала шість років свого життя боротьбі з росіянами, перебувати з ними на вечері за одним столом», — написала Катерина Поліщук.

Вона залишила захід, однак наступного дня виступила з промовою. За словами парамедикині, вона їхала до Варшави не заради нагороди, а щоб розповісти про те, що росія робить з українцями, і попередити про загрози для інших європейських країн.

«Я не приїхала сюди по нагороду, бо найбільшою нагородою для мене є збереження людського життя. Я не приїхала просити про допомогу», — наголосила вона.

«Ми не просимо про жалість. Ми потребуємо партнерства»

У промові Катерина Поліщук нагадала про злочини росіян проти українських військовополонених і цивільних. Вона розповіла про теракт в Оленівці, де, за її свідченнями, українських військових утримували в палаючій будівлі після вибуху, а пораненим згодом не надавали належної медичної допомоги.

Також парамедикиня згадала журналістку Вікторію Рощину, яка загинула в російському полоні, та розповіла про жорстоке поводження з українцями на окупованих територіях.

Поліщук наголосила, що росія не зупиниться сама, якщо не матиме належної протидії, а домовленості про мир без дієвих гарантій не усувають загрози нової агресії.

«Росіяни роблять усе, що їм заманеться, з розумінням, що їм нічого за це не буде», — сказала вона.

Звертаючись до європейців, парамедикиня закликала не обмежуватися співчуттям, а будувати партнерство, яке допоможе зупинити російську агресію.

«Ми не просимо про жалість. Ми потребуємо партнерства. Або не допустити смерті наших і ваших дітей», — наголосила Катерина Поліщук.

Вона підкреслила, що рішення європейських країн сьогодні впливають на те, чи доведеться їхнім громадянам у майбутньому самим брати до рук зброю.