У Тернополі на вулиці Київській видаляють чотири липи
Сьогодні, 14 жовтня, на вулиці Київській проводять роботи з видалення аварійних дерев породи липа.
Чотири липи є сухостійними та підлягають видаленню відповідно до висновків комісійного обстеження, проведеного представниками комісії з оцінки стану та вартості зелених насаджень.
Роботи виконують згідно з чинними нормами та з дотриманням усіх вимог безпеки. Просимо тернополян врахувати можливі тимчасові незручності, дотримуватися правил безпеки та оминати місце проведення робіт.