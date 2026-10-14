У Тернополі на вулиці Київській видаляють чотири липи

Сьогодні, 14 жовтня, на вулиці Київській проводять роботи з видалення аварійних дерев породи липа.

Чотири липи є сухостійними та підлягають видаленню відповідно до висновків комісійного обстеження, проведеного представниками комісії з оцінки стану та вартості зелених насаджень.

Роботи виконують згідно з чинними нормами та з дотриманням усіх вимог безпеки. Просимо тернополян врахувати можливі тимчасові незручності, дотримуватися правил безпеки та оминати місце проведення робіт.