Тернопільський Герой Артем Комісарчук представив у Теофіполі фільм “Народжені, щоб жити”

Нещодавно в Теофіполі відбулася визначна подія — показ фільму “Народжені, щоб жити”, присвяченого нашим Героям. Одним із головних героїв стрічки став наш земляк Артем Комісарчук. Захід пройшов за участю самого Артема, його дружини, доньки, батьків. Також були присутні продюсер фільму Володимир Ханас, селищний голова Михайло Тененев та його заступниця Валентина Бабак, друзі сім’ї та жителі громади.

Подія розпочалася з урочистого входу Артема Комісарчука до зали. Глядачі зустріли його бурхливими оплесками стоячи, вшановуючи його мужність та внесок у боротьбу за незалежність України. Першим виступив продюсер фільму Володимир Ханас:

“Саме пам’ять та вдячність — це те, що відрізняє нас від агресора. Герої цього фільму є взірцем того, якою має бути потужна людина. Ми мусимо розуміти, що ці герої серед нас, і саме ми відповідаємо за наше майбутнє,” — наголосив він.

Після цього розпочався показ другої серії фільму, яка розповідає про історію Артема. Глядачі емоційно реагували на побачене: сльози змінювалися посмішками, а почуття гордості за нашого земляка переповнювали кожного.

Після перегляду до слова запросили селищного голову Михайла Тененева. Він поділився спогадами про те, як Артем повернувся з полону:

“Я пам’ятаю цей день, коли Артем приїхав до Теофіполя. Він — приклад неймовірного патріотизму та сили духу. Велика подяка Артему, його дружині Тетяні, яка підтримувала його, та батькам, що вірили й чекали.”

Михайло Михайлович разом із заступницею Валентиною Бабак вручили родині Артема картину, намальовану місцевою художницею Галиною Дмитрук, та інші подарунки. Артем і його дружина Тетяна поділилися власними переживаннями:

“У мене є традиція — завжди перед відходом з дому беру ключі, щоб знати, що зможу повернутися. Того разу я залишив їх дружині й сказав, що маю відчуття, ніби не повернусь. Почасти, так і сталося. Але я знав, заради чого йшов,” — сказав Артем.

Зі словами подяки до сім’ї звернулися друзі Тарас і Анастасія Семенюки, а волонтер Володимир Мосейко подякував Артему за його героїзм. Місцева поетеса Віра Пухніченко прочитала зворушливий вірш, присвячений Герою. Поділилась історіями з шкільного життя Артема його класна керівниця та рідна тітка Валентина Савчук. Директорка Ліцею № 3 Інна Петровська, подякувала Герою за приклад мужності та героїзму.

Завершальне слово виголосив батько Володимир Комісарчук, закликавши пам’ятати про жертовність і мужність українських захисників.

Захід завершився на емоційній та патріотичній ноті, залишивши глибокий слід у серцях усіх присутніх. Ця подія стала ще одним нагадуванням про те, наскільки важливо шанувати наших Героїв і пам’ятати про їхній подвиг заради майбутнього України.