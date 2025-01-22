Підвісні унітази: у чому секрет їх популярності?

Сьогодні все частіше користувачі під час оснащення санвузлів надають перевагу підвісній сантехніці, адже вона виглядає дуже стильно, сучасно та ефектно. Завдяки спеціальній системі інсталяції унітази підвісні мають повністю приховані комунікації та зливний бачок, у них відсутні опори на підлогу, тож здається, ніби вони «зависають» прямо в повітрі.

Такі унітази зручні, привабливі, продумані. Вони відповідають високим стандартам гігієни, не захаращують корисний простір, не створюють візуального шуму. Також ці сантехнічні вироби менш шумні, ніж класичні моделі, їх зручно підтримувати в чистоті, а ще з цією сантехнікою ви можете бути впевнені, що вода витрачатиметься економно.

Ще не дуже давно дозволити собі підвісний унітаз могли лише вельми заможні люди. Однак останнім часом тенденції змінилися. Тепер консольна сантехніка стала значно доступнішою, а попит на неї росте з кожним роком.

Які переваги мають підвісні унітази

Консольні сантехнічні системи останнім часом мають великий попит як у приватних квартирах чи будинках, так і в різних громадських місцях. Насамперед їх цінують за надійність та ергономічність, а також вони здобули популярність завдяки універсальному лаконічному дизайну: підвісний унітаз чудово виглядає в будь-якому сучасному інтер’єрі.

Важливою перевагою є можливість персоналізації системи. Під час монтажу можна встановити чашу на зручній висоті на відміну від звичайних підлогових унітазів. Це може бути особливо важливо, якщо в сім’ї є люди похилого віку чи з обмеженими можливостями.

Ще одна перевага — це функціональність та продуманість підвісних унітазів. Такі вироби зазвичай легко мити, вони можуть мати додаткові опції, а ще забезпечують шумоізоляцію й дозволяють максимально зменшити шум при змиванні або наповненні бачка.

Крім того, завдяки особливостям конструкції чаші підвісний унітаз забезпечує зменшення споживання води під час змиву. Це дозволяє раціональніше використовувати сімейний бюджет і турбуватися про довкілля, адже забруднених стоків у цьому разі буде менше.

Як правильно вибрати підвісний унітаз?

Вибираючи підвісний унітаз, важливо враховувати декілька ключових критеріїв. По-перше, зверніть увагу на матеріал, з якого виготовлений виріб. Найкращими вважаються моделі з порцеляни або санфаянсу, оскільки вони міцні та довговічні.

По-друге, важливу роль грає тип інсталяційної системи. Вони бувають блоковими й рамними. Перші використовуються для монтажу, якщо стіни капітальні, а ось другі підходять для встановлення в легкі перегородки з гіпсокартону чи піноблоку. Треба пам’ятати, що саме від системи інсталяції залежить надійність усієї конструкції, тож варто звернути на них особливу увагу.

По-третє, важливим чинником є розмір унітаза. Він має бути зручним у користуванні й водночас не захаращувати простір у приміщенні, особливо якщо воно невелике. Сьогодні зазвичай для компактних ванних кімнат вибирають моделі довжиною не більш як 54 см, для стандартних приміщень — 60 см, а подовжені унітази 60–70 см можуть підійти для великих кімнат.

Крім того, подумайте про систему змиву. Оптимальним вибором вважається воронкоподібна форма, щоб не утворювалися сплески та зайві бризки, та система кругового змиву. Водночас найбільш гігієнічним рішенням є безобідкові моделі, адже їх легко підтримувати в чистоті.

Як встановлюється підвісний унітаз? Основні етапи

Монтаж підвісного унітаза зазвичай виконують професійні сантехніки, він передбачає декілька важливих етапів. Спочатку готується ніша, де буде встановлена система, та підводиться каналізація. Далі монтується вибрана інсталяційна система — рамна чи блокова.

Під час наступного етапу прокладаються необхідні комунікації, а після підключення всіх труб встановлюється безпосередньо чаша. Вона кріпиться до металевої рами, після чого система ховається за стіною.

Далі монтується кнопка змиву. Вона може мати одну чи дві клавіші залежно від особливостей зливу, встановлюється на стіну. Завершена конструкція виглядає дуже стильно й мінімалістично, водночас підвісна система витримує навантаження до 400 кг, що робить її надзвичайно надійною.

Які є популярні бренди підвісних унітазів

Вирішивши купити підвісний унітаз, потрібно врахувати багато різних чинників. Наприклад, варто вибрати магазин сантехніки з вигідними цінами та зручними умовами доставки, а також подумати, якому бренду краще надати перевагу.

Наприклад, сьогодні на ринку сантехніки представлено безліч виробників, серед яких найпопулярнішими є:

швейцарська компанія Geberit;

німецький виробник Grohe;

преміальний бренд Villeroy & Boch;

іспанська компанія Roca.

Кожен із цих брендів пропонує широкий асортимент підвісної сантехніки, тому ви легко знайдете варіант, що відповідає вашим потребам.

Чи варто купувати підвісний унітаз? Головні висновки

Купувати підвісний унітаз з інсталяцією чи ні, залежить тільки від вас. Система має сучасний та привабливий вигляд, візуально збільшує простір навіть невеликої ванної кімнати, має високу надійність та гігієнічність. Водночас консольна сантехніка досить складна в монтуванні, вимагає попередньої підготовки ніші й коштує зазвичай більше, ніж класичні підлогові унітази.