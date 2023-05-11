У Тернополі можна безкоштовно обстежити родимки

Традиційно цьогоріч Центр Здорової шкіри приймає участь у безкоштовному обстеженні родимок у рамках проекту «SkinChecker»

Такі заходи проводяться щорічно та присвячені Дню меланоми.

У кожного з вас є змога безкоштовно обстежити родимки, отримати кваліфіковану консультацію лікарів-дерматологів та дізнатися про методи профілактики меланоми.

Вчасне звернення до лікаря може врятувати життя.

Безкоштовний огляд родимок буде проводитись з 11 по 26 травня за адресою «Центру Здорової шкіри»:

м. Тернопіль, вул. Лучаківського, 6

Попередній запис за номером телефону 097 206 36 01 (10:00-18:00)