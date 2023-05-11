13:07 | 11.05.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі можна безкоштовно обстежити родимки

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Традиційно цьогоріч  Центр Здорової шкіри приймає участь у безкоштовному обстеженні родимок у рамках проекту «SkinChecker»

Такі заходи проводяться щорічно та присвячені Дню меланоми.
У кожного з вас є змога безкоштовно обстежити родимки, отримати кваліфіковану консультацію лікарів-дерматологів та дізнатися про методи профілактики меланоми.
Вчасне звернення до лікаря може врятувати життя.
⚠️Безкоштовний огляд родимок буде проводитись з 11 по 26 травня за адресою «Центру Здорової шкіри»:
м. Тернопіль, вул. Лучаківського, 6

☎️Попередній запис за номером телефону 097 206 36 01 (10:00-18:00)

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