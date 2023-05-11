Зелену зону у Тернополі віддали під забудову прокуратурі

Біля зупинки Степана Бандери у Тернополі вирубали дерева та готують територію під забудову. Про це Суспільному повідомила місцева жителька Оксана Гопанюк-Голуб.

За словами колишнього голови земельної комісії Тернопільської міської ради Андрія Шкули, цю земельну ділянку під будівництво багатоповерхівки прокуратурі віддала міська рада.

“На території поряд із зупинкою на вулиці Степана Бандери, за огорожею уже знищена зелена зона. На даний момент ведуться роботи, вчора-сьогодні вирубували дерева. Я поцікавилася у працівників, які тут проводили роботи, що саме вони роблять, і вони відповіли, що у планах – вирубка великої зони”.

Територія біля зупинки громадського транспорту. Суспільне Тернопіль

Один із чоловіків, яких зустріли кореспонденти Суспільного на місці проведення робіт, сказав, що звати його Василь. Він розповів, що їх найняла фірма “Благоустрій-Тернопіль”. На запитання, що роблять на території зеленої зони відповів:

“Сміття забирають, огороджують, щоб там було чистенько”.

Василь. Суспільне Тернопіль

Оксана Гопанюк-Голуб розповіла, що територію готують під забудову, як і ту, що вже обгородили.

“Тут починається будівництво житлового комплексу і це неприпустимо в такій зоні. Ми з небайдужими людьми зібралися тут, щоб привернути увагу органів влади, місцевого самоврядування, прокуратури, поліції, щоб вони звернули увагу, що тут відбувається. Необхідно, щоб вони вжили відповідних заходів”, – каже жінка.

Оксана Гопанюк-Голуб. Суспільне Тернопіль

Місцевий архітектор Олег Фостяк розповів, що зелені насадження на цій території раніше слугували захисною санітарною зоною. Зараз її планують забудувати.

“Будується багатоквартирний десятиповерховий житловий будинок із вбудованими приміщеннями громадського призначення. Земельна ділянка відведена попри межу “Зеленбуду”- колишнього оранжерейного господарства. Зараз вирізали всю захисну зону. Розроблений план озеленення міста Тернополя. Розробляв його “Діпромісто”. Там зазначено, що попри оці магістральні вулиці, а це є магістральна вулиця, причому міжміського значення, мають бути озеленення попри саму вулицю”.

Олег Фостяк. Суспільне Тернопіль

Керівниця прес-служби Мар’яна Зварич сказала, що коментувати повинна обласна прокуратура, адже саме вона є замовником будівництва.

Ділянка, на якій планують забудову. Суспільне Тернопіль

В обласній прокуратурі від коментарів відмовилися.

Ділянку, на якій планують забудову, обгородили. Суспільне Тернопіль

Коли і за яких обставин цю зелену зону віддали під забудову, – розповів колишній голова земельної комісії Тернопільської міської ради Андрій Шкула.

“У 2013 році прокуратура Тернопільської області звернулася до Тернопільської міської ради з проханням надати їй 35 сотих землі в користування для будівництва багатоповерхового будинку і вбудованих приміщень. І так сталося, що звернулися вони щодо ділянки, яка тоді по містобудівній документації була зеленою зоною спецпризначення. Тим не менше, прокуратура отримала її. Мушу сказати, що в 2017 році, коли змінювався Генплан міста, ділянка вже там не була зеленою зоною, тобто, вона вже була визначена під будівництво багатоповерхового житлового будинку”.

Андрій Шкула. Суспільне Тернопіль

Тернополянин Андрій Довбуш розповідає: живе неподалік і щодня вигулював тут свого собаку.

“Був неприємно здивований, коли територія з зеленими насадженнями була огороджена. Нема ніяких ознак, що тут планується робити, крім того тут зрізали здорові дерева. Турбує стан нашого міста, зелені насадження вирізають, парки зменшуються і не тільки в цьому місці. Багато місць і парків Тернополя, на жаль, забудовують”.

Щоб визнати незаконним рішення міської ради від 15 лютого 2013 року про виділення земельної ділянки під забудову, звернувся із позовом до суду, – каже Андрій Шкула.

“Як депутат, я намагався тоді робити і депутатські звернення, і депутатські запити, щоб заблокувати той процес. Але хоча б трошки загальмувати ситуацію вдалося в судах. З 2017 року ми декілька років з адвокатом, з громадською спілкою “Рада бізнесу Тернопілля”, судилися, але, а жаль, безуспішно”.

Андрій Довбуш. Суспільне Тернопіль

Тернополянка Віра також проти цієї забудови.

“Нищать природу і все. На жаль, гроші вирішують все”.

Суспільне