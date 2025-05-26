Тернопільський рятувальник Михайло Шаблій — бронзовий призер Чемпіонату світу з жиму лежачи

Бути рятувальником — це щодня тримати іспит на витримку, зосередженість і рішучість.

Бути спортсменом — постійно долати межі власних можливостей. А поєднувати ці два шляхи — виклик, на який здатні одиниці.

Сержант служби цивільного захисту Михайло Шаблій, пожежний-рятувальник 1-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Тернопіль, довів: меж не існує, коли є характер.

На Чемпіонаті світу з класичного та екіпірованого жиму лежачи, що проходив 20–24 травня у місті Драммен (Норвегія), він здобув бронзову медаль у ваговій категорії до 66 кг. Його результат — 180 кг.

За цим досягненням — роки наполегливої праці. Михайло, майстер спорту, неодноразово ставав чемпіоном України, двічі підіймався на п’єдестал чемпіонатів Європи.

Його шлях у спорті — це щоденна робота над собою, без гучних заяв, але з чіткою метою. А ще — дисципліна, загартована службою: добові чергування, виїзди, повна бойова готовність. У перервах між змінами — спортзал, тренування, концентрація.

Ця медаль — більше, ніж спортивне визнання. Вона — приклад сили волі, наполегливості та справжнього характеру.

Це гордість не лише для колег і Тернопільщини, а й для всієї рятувальної спільноти України.

Вітаємо Михайла Шаблія з гідним результатом і бажаємо й надалі впевнено тримати високу планку — і в спорті, і в службі.