У День Героїв в Тернополі зустрілись герої з різних епох
Тернопільський осередок ГО «Захист держави» разом з ГО “Тернопільська кінокомісія”, ветеранами та представниками Тернопільської 105 бригади в рамках кіномарафону “Синьо-жовта стрічка” організували показ документального фільму режисера Олександра Рябокриса «Ужма».
“УЖМА”- це псевдонім відомої української науковиці Ніни Вірченко і розшифровується як: Українка, Жінка, Математик, Астроном.
Ніна Опанасівна — донька петлюрівського офіцера, колишня політув’язнена, яка через донос «подруги» провела шість років у сибірському засланні.
Сьогодні, попри поважний вік — у травні їй виповнилося 95 років — вона й досі займається викладацькою діяльністю, щоправда, онлайн.
Ніна Опанасівна була присутня на показі документального фільму.
“Зустріч із нею — честь для кожного з нас”, зазначив ветеран війни, очільник ветеранського напрямку ГО “Захист Держави” Віталій Мариновський.
“Це була не просто зустріч. Це була подія, яка відкрила серця, торкнулася душ і нагадала кожному з нас, за що ми боремося і чим живемо!” – такий відгук на захід написала представниця Тернопіль ХАБ – НовеЖиття Ольга Феленко.
105 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ Andriy Chykalo та Людмила Гузар вручили Ніні Опанасівні прапор бригади та подяку від командира полковника Євгена Фоменка, а капелан бригади Євген Флиста благословив усіх на подальшу боротьбу і Перемогу.
Кілька відгуків від учасників заходу
«Щиро дякуємо за можливість бути присутніми. Це приклад справжньої сили, гідності та любові до України!»
«В такі миті серце наповнюється гордістю, що ми — народ Ніни Вірченко!»
«Такі зустрічі нам дуже потрібні — вони надихають жити, вірити, діяти!»
Я так бачу…Легенда серед нас…УЖМА – НІНА ОПАНАСІВНА ВІРЧЕНКО. Зустріч,яка надихає.
Голова ГО “Тернопільська кінокомісія” Володимир Ханас відзначив щиру домашню атмосферу заходу і подякував всім присутнім за небайдужість. “Зустріч героїв різних епох надзвичайно важлива для консолідації суспільства у війні з загарбниками.
“УЖМА”- це псевдонім відомої української науковиці Ніни Вірченко і розшифровується як: Українка, Жінка, Математик, Астроном.
Ніна Опанасівна — донька петлюрівського офіцера, колишня політув’язнена, яка через донос «подруги» провела шість років у сибірському засланні.
Сьогодні, попри поважний вік — у травні їй виповнилося 95 років — вона й досі займається викладацькою діяльністю, щоправда, онлайн.
Ніна Опанасівна була присутня на показі документального фільму.
“Зустріч із нею — честь для кожного з нас”, зазначив ветеран війни, очільник ветеранського напрямку ГО “Захист Держави” Віталій Мариновський.
“Це була не просто зустріч. Це була подія, яка відкрила серця, торкнулася душ і нагадала кожному з нас, за що ми боремося і чим живемо!” – такий відгук на захід написала представниця Тернопіль ХАБ – НовеЖиття Ольга Феленко.
105 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ Andriy Chykalo та Людмила Гузар вручили Ніні Опанасівні прапор бригади та подяку від командира полковника Євгена Фоменка, а капелан бригади Євген Флиста благословив усіх на подальшу боротьбу і Перемогу.
Кілька відгуків від учасників заходу
«Щиро дякуємо за можливість бути присутніми. Це приклад справжньої сили, гідності та любові до України!»
«В такі миті серце наповнюється гордістю, що ми — народ Ніни Вірченко!»
«Такі зустрічі нам дуже потрібні — вони надихають жити, вірити, діяти!»
Я так бачу…Легенда серед нас…УЖМА – НІНА ОПАНАСІВНА ВІРЧЕНКО. Зустріч,яка надихає.
Голова ГО “Тернопільська кінокомісія” Володимир Ханас відзначив щиру домашню атмосферу заходу і подякував всім присутнім за небайдужість. “Зустріч героїв різних епох надзвичайно важлива для консолідації суспільства у війні з загарбниками.