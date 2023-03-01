16:18 | 1.03.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

17 000 гривень перерахував мешканець Тернополя своїй знайомій-аферистці

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

За обумовлену суму йому мали допомогти оформити документи для працевлаштування за кордоном.

Потерпілий родом з Херсонщини, однак протягом тривалого часу проживає на території Тернопільщини. Він розповів, що йому зателефонувала знайома та запропонувала поїхати за кордон працювати. Послуги жінка оцінила в 430 євро. Аферистка попросила надіслати їй документи та гроші. Чоловік без роздумів зробив, що його просила додзвонювачка. Однак згодом він збагнув, що потрапив в шахрайську пастку, адже жінка перестала відповідати на телефонні дзвінки.

За даним фактом працівники Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 190 ККУ.

Триває досудове розслідування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *