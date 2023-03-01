17 000 гривень перерахував мешканець Тернополя своїй знайомій-аферистці

За обумовлену суму йому мали допомогти оформити документи для працевлаштування за кордоном.

Потерпілий родом з Херсонщини, однак протягом тривалого часу проживає на території Тернопільщини. Він розповів, що йому зателефонувала знайома та запропонувала поїхати за кордон працювати. Послуги жінка оцінила в 430 євро. Аферистка попросила надіслати їй документи та гроші. Чоловік без роздумів зробив, що його просила додзвонювачка. Однак згодом він збагнув, що потрапив в шахрайську пастку, адже жінка перестала відповідати на телефонні дзвінки.

За даним фактом працівники Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 190 ККУ.

Триває досудове розслідування.