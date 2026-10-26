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Новини Тернополя 

28 жовтня частина Тернополя буде без води

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вода

📢До уваги тернополян! Без води 28 жовтня буде частина вул. Корольова та будинок на вул. Сахарова

🛠У зв’язку з перепідключенням нової водопровідної мережі на вул. Сергія Корольова з 09.00 до 19.00 28 жовтня буде припинено подачу холодної води до житлових будинків та адміністративних приміщень за адресами

🔹вул. Сергія Корольова №3, 5, 8, 10А, 10В, 12А;
🔹вул. Андрія Сахарова №8.

Тернопільводоканал перепрошує  за тимчасові незручності та закликає подбати про запаси води.

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