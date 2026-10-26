На Тернопільщині водійка на Kia Sportage врізалася у рейсовий автобус. Є загиблі та травмовані

На Тернопільщині зіткнулися автомобіль Kia Sportage і рейсовий автобус сполученням «Тернопіль – Калагарівка». Унаслідок аварії загинула 23-річна водійка легковика, ще дев’ятеро людей отримали травми.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 жовтня близько 08:30 на автодорозі між селом Панасівка Скалатської громади та селом Малий Ходачків Великобірківської громади.

За попередніми даними поліції, жителька Гусятинської громади, керуючи Kia Sportage, виїхала на зустрічну смугу руху та зіткнулася з рейсовим автобусом.

Водійка легковика від отриманих травм загинула на місці події.

В автобусі перебували 15 людей. Травми різного ступеня тяжкості отримали водій автобуса та восьмеро пасажирів. Серед травмованих — неповнолітній.

На місці ДТП працюють слідчі поліції, які встановлюють усі обставини аварії.