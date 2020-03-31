31 березня. В Україні Підтверджено 645 випадків COVID-19
За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 645 випадків COVID-19.
Усього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 10 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Серед одужавших пацієнти із Дніпропетровської (1), Запорізької (1), Київської (1) та Чернівецької (7) областей.
З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3 178 підозр на нову коронавірусну інфекцію.
Діагностика здійснюється вірусологічною референс-лабораторією Центру та обласними лабораторними центрами.
Нагадуємо‼️Позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження.