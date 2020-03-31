Помер колишній головний лікар Тернопільської міської санепідстанції Володимир Тимошенко

ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» із сумом повідомляє, що на 83 році пішов з життя Тимошенко Володимир Васильович колишній головний лікар Тернопільської міської санепідстанції – Головний державний санітарний лікар м. Тернополя.

Володимир Васильович народився 27 липня 1937 року в селі Подільки Сумської області. З 1955 р. по 1961 р. навчався в Харківському медичному інституті. Після закінчення навчального закладу був направлений на роботу в м. Бучач, де працював на посаді головного санітарного лікаря району до 1979 року. З 1979 р. по 1996 р. працював головним лікарем Тернопільської міської санепідстанції. Був чудовим керівником, хорошим наставником і товаришем для своїх колег по роботі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного.