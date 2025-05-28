500 дослідів за 4 години: Тернопіль готується до Наукових пікніків

У неділю, 31 травня, Тернопіль перетвориться на справжню наукову лабораторію під відкритим небом.

Від 13:00 до 17:00 на Театральному майдані міста відбудуться 12-ті Наукові пікніки. Це – масштабний інтерактивний захід, який об’єднає науку, освіту та технології в одному просторі.

У програмі:

50 міні-лабораторій просто неба;

понад 500 захопливих дослідів, доступних для кожного;

науково-технічні розробки, презентації, експерименти, виставки роботів та ще багато іншого.

Наукові пікніки – це унікальна нагода побачити, як працює наука в реальному житті: спробувати керувати роботами, експериментувати з фізикою й хімією, зануритися у світ винаходів та інновацій.

Участь у заході візьмуть представники університетів, шкіл, коледжів, громадських організацій та бізнесу. Вхід – вільний.

Захід реалізується Тернопільською міською радою за координації управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей у партнерстві з ГО «Центр Науки Тернополя» та Благодійним фондом «МХП Громаді».